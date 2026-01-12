Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Ocak zammı ve memur maaşı ödeme takvimi: Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?

        2026 Ocak zammı ve memur maaşı ödeme takvimi: Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?

        Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra zamlı memur maaşı ödeme tarihi araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre memur maaşı zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu gelişme sonrası kamuda çalışan vatandaşlar yılın ilk yarısında alacakları zamlı memur maaşı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandı. Yeni tutarlar Aralık- Temmuz döneminde geçerli olacak. Peki 2026 Ocak zammı ile zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, zamlı memur maaşı ödeme takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 07:35 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2026 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı? 2026 Ocak zammıyla memur maaşı ödeme takvimi

        2

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.

        Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.

        3

        MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

        Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

        4

        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak

        5

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        Esir liderler
        Esir liderler