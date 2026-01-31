2026 Oscar en iyi film adayları belli oldu! İşte kırmızı halıdan önce izlemeniz gereken bu yılın Oscar adayı filmleri!
2026 Oscarları için En İyi Film adayları açıklandı ve sinema dünyası şimdiden bu güçlü listeyi konuşmaya başladı. Büyük yönetmenler, iddialı uyarlamalar ve türler arası hikâyeler bu yılın yarışını oldukça çekişmeli kılıyor. İşte detaylar!
Akademi Ödülleri’nde heyecan dorukta. 2026 Oscar En İyi Film adayları, sinemanın farklı yüzlerini bir araya getiren zengin bir seçki sunuyor. Kırmızı halıdan önce mutlaka göz atmanız gereken bu filmleri sizin için bir araya getirdik, detaylar haberimizin devamında…
MARTY SUPREME
Genç bir masa tenisi yıldızının yükselişini anlatan film, spor biyografilerine farklı bir soluk getiriyor. Enerjik temposu ve karakter odaklı anlatımıyla dikkat çekiyor.
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Paul Thomas Anderson’ın yeni filmi, bireysel mücadeleler üzerinden toplumsal kırılmaları inceliyor. Diyalog gücü ve oyuncu performanslarıyla Oscar yarışında iddialı.
THE SECRET AGENT
Soğuk Savaş döneminde geçen bu casusluk hikâyesi, politik gerilim ile kişisel dramı dengeli bir şekilde harmanlıyor. Minimalist anlatımıyla klasik ajan filmlerinden ayrılıyor.
SENTIMENTAL VALUE
Joachim Trier’in yönettiği film, aile bağları ve geçmişle yüzleşme temaları etrafında şekilleniyor. Sessiz ama derin anlatımıyla duygusal bir etki bırakıyor.
SINNERS
Günah, kefaret ve inanç kavramlarını merkezine alan Sinners, sert anlatımıyla izleyiciyi rahatsız etmeyi göze alıyor. Cesur senaryosu, filmi yarışta öne çıkarıyor.
TRAIN DREAMS
Denis Johnson’ın kısa romanından uyarlanan Train Dreams, Amerika’nın erken 20. yüzyıl manzarası eşliğinde yalnızlık ve değişim temalarını işliyor. Sade ama çarpıcı bir sinema dili sunuyor.
BUGONIA
Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan Bugonia, absürt mizah ile politik alegoriyi harmanlayan karanlık bir anlatı sunuyor. Güney Kore yapımı Save the Green Planet!’in yeniden uyarlaması olan film, gerçeklik algısını sorgulayan yapısıyla Akademi’nin dikkatini çekmiş durumda.
F1 FİLMİ
Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı F1, hız tutkusunu insan psikolojisiyle buluşturuyor. Pistlerin adrenaliniyle kişisel hesaplaşmaları bir araya getiren film, teknik başarısı ve görsel gücüyle öne çıkıyor.
FRANKENSTEIN
Guillermo del Toro’nun gotik evreninden çıkan bu yeni Frankenstein yorumu, klasik hikâyeye duygusal bir derinlik katıyor. Canavarın iç dünyasına odaklanan film, korkudan çok trajedi hissi uyandırıyor.
HAMNET
Shakespeare’in oğlunun hikâyesinden ilham alan Hamnet, yas ve kayıp temalarını son derece şiirsel bir dille ele alıyor. Dönem atmosferi ve güçlü performanslar filmin en büyük kozları arasında.
Fotoğraf kaynak: IMDb