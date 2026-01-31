2026 Oscar en iyi film adayları belli oldu! İşte kırmızı halıdan önce izlemeniz gereken bu yılın Oscar adayı filmleri!

Akademi Ödülleri’nde heyecan dorukta. 2026 Oscar En İyi Film adayları, sinemanın farklı yüzlerini bir araya getiren zengin bir seçki sunuyor. Kırmızı halıdan önce mutlaka göz atmanız gereken bu filmleri sizin için bir araya getirdik, detaylar haberimizin devamında…