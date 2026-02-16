Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları: TRT1, ATV, Star, Kanal 7, Show TV, Kanal D, Now

        2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda birçok televizyon kanalı, Ramazan süresince sahur ve iftar programlarını izleyiciyle buluşturacak. Programların bir bölümü iftar saatlerinde, bir bölümü ise sahur vaktinde ekranlara gelecek. İşte, 2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları…

        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:52
        2026 Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla başlıyor bu nedenle birçok televizyon kanalında Ramazan boyunca sahur ve iftar programları yayınlanacak. Programların bazıları akşam vakitlerinde bazıları ise sabaha karşı ekrana gelecek. İşte, 2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları

        TRT 1

        17.45 - 19.05 Ramazan Sevinci

        Ramazan ayı boyunca canlı yayınlanacak olan iftar programı “Ramazan Sevinci” Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nden ekrana geliyor.

        ATV

        18.30 - 19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        STAR TV

        03.30 - 04.15 Dr. Selman Okumuş ile Mukabele

        KANAL 7

        18.40 - 20.00 - Necmettin Nursaçan'la İftar Saati

        SHOW TV

        10.45 - 12.30 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        00.15 - 02.00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        KANAL D

        18.00 - 19.00 Bir Ramazan Akşamı

        03.45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        NOW TV

        04.30 - 06.30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
