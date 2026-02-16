2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları
2026 Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda birçok televizyon kanalı, Ramazan süresince sahur ve iftar programlarını izleyiciyle buluşturacak. Programların bir bölümü iftar saatlerinde, bir bölümü ise sahur vaktinde ekranlara gelecek. İşte, 2026 Ramazan ayı boyunca yayınlanacak iftar ve sahur programları…
TRT 1
17.45 - 19.05 Ramazan Sevinci
Ramazan ayı boyunca canlı yayınlanacak olan iftar programı “Ramazan Sevinci” Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nden ekrana geliyor.
ATV
18.30 - 19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
STAR TV
03.30 - 04.15 Dr. Selman Okumuş ile Mukabele
KANAL 7
18.40 - 20.00 - Necmettin Nursaçan'la İftar Saati
SHOW TV
10.45 - 12.30 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
00.15 - 02.00 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri