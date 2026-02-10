İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan ile ilk teravih namazı tarihi
2026 yılının Ramazan ayına geri sayım devam ederken ilk teravih namazı tarihi araştırmaları hız kazandı. Müslümanlar, Ramazan ayına özel kılınan bu namazı, yatsı namazının ardından cemaat halinde kılıyor. İmsakiye doğrultusunda teravih namazı saati araştırılıyor. Peki, 2026 ilk teravih namazı hangi gün kılınacak, teravih namazı kaç rekat? İşte tüm detaylar…
Ramazan ayına sayılı günler kala ilk teravih namazı tarihi merak ediliyor. Her yıl Ramazan ayında yatsı namazından sonra idrak edilen teravih namazı, 20 rekat olarak kılınıyor. 2026 İmsakiye vakitlerine göre teravih namazı tarihi netlik kazandı. Bu kapsamda "İlk teravih namazı hangi gün, ne zaman kılınacak, teravih namazı nasıl kılınır, evde kılınır mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
TERAVİH NAMAZI NEDİR?
Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nafile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rekâtta bir dinlenme amacıyla biraz ara verildiğinden "terâvîh" denmiştir.
2026 RAMAZAN’IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
2026 İmsakiye takvimine göre Ramazan ayının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazıyla birlikte kılınacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır.
Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınıyor.
Ancak teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR?
Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkede, Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı sünnetlerdir.
Resûl-i Ekrem (sas) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir. (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1)
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.
1. Rekat:
1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3 ve 4. Rekat:
Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.