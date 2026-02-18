Canlı
        2026 Ramazan İmsakiyesi Açıklandı! İlk Sahur Saat Kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 İl İçin Güncel Sahur – İftar Vakitleri

        Ramazan İmsakiyesi 2026 açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için güncel sahur - iftar vakitleri

        Ramazan imsakiyesi 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 81 il için hazırlanan 29 günlük imsakiye takvimiyle birlikte ilk sahur vakti de netleşti. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece milyonlarca kişi ilk sahur için alarm kuracak. Yılın ilk orucuna sayılı saatler kala "İlk sahur saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel sahur (imsak) ve iftar saatleri haberimizde…

        Giriş: 18.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:58
        1

        Ramazan 2026 için geri sayım başladı, gözler il il imsakiye takvimine çevrildi. Diyanet’in resmi sitesinde yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin sahur ve iftar vakitleri belli oldu. 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere tüm şehirlerde sahur saatleri en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2026 Ramazan’da ilk sahur vakti ve il il güncel imsak saatleri…

        2

        İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

        19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek ilk oruç için vakitler belirlendi. Sahur saat kaçta sorusu da yanıtını buldu. İl il sahur vakti ve iftar saati bilgileri ise Diyanet'in yayımladığı takvime göre şekillendi.

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da ilk sahur 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece saat 06.22'de yapılacak. İlk iftar ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49'da açılacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

        Ankara'da ilk sahur saat 06.06'da yapılacak. İlk iftar ise saat 18.35'da açılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 29 dakika oruç tutacak.

        ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

        İzmir'de ilk sahur saat 06.29'da yapılacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ilk iftarlarını akşam saat 19.00'da yapacak. İzmir'de ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutulacak.

        İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.

        7

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.

        19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

        20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü

        21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

        22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü

        8

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

