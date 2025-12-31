Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ: Bu yıl Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil yapılacak? 2026 Resmi tatil takvimi

        2026 Resmi tatiller listesi: 2026 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil var?

        Milli bayramlar, dini bayramlar ve resmi tatil günleri, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda bir gün olan resmi tatil, hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil fırsatına dönüşebiliyor. Ayrıca bazı yıllar Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri 9 güne çıkabiliyor. Önümüzdeki yılın resmi tatil günleri merak ediliyordu. 2026 Resmi tatil takvimi belli oldu. Buna göre, yeni yılda tatillerin birçoğu hafta içine denk gelecek. Peki, bu yıl Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil yapılacak? İşte 2026 Resmi tatiller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:45
        Yeni yılın resmi tatil günleri merak konusuydu. 2026 Resmi tatil takvimi belli oldu. 2026 yılı, özellikle çalışanlar ve öğrencilere oldukça fazla dinlenme fırsatı sunacak. Önümüzdeki yılda, toplam 15,5 gün resmi tatil olacak. Takvime göre, tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu da bazı tatillerin hafta sonuyla birleştirilmesi ihtimalini doğuruyor. Böylece isteyenler, kısa tatil kaçamakları yanı sıra uzun hafta sonu planları yapabilecek. Peki, 2026 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2025 Resmi tatiller listesi…

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma, 21 Mart 2026 Cumartesi, 22 Mart Pazar.

        Ramazan Bayramı’nın 1. gününden önceki arife günü yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

        Buna göre, 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayacak bayram tatili, 22 Mart Pazar günü sona erecek.

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı: 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi.

        Kurban Bayramı’nın 1. gününden önceki arife günü yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

        Buna göre, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak bayram tatili, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        2026’DA TOPLAM RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

        2026 Resmi tatiller, Ramazan ve Kurban Bayramı arife günlerinin ve 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak.

        2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        2026 yılı resmi tatil günleri şu şekilde:

        Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma

        Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
