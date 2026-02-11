PEUGEOT

PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)

Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)

Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

PEUGEOT 2008

Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

PEUGEOT E-2008

Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

PEUGEOT 5008 GT

Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

PEUGEOT E-5008 Allure

Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

PEUGEOT E-208

Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi