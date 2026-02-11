Şubat ayı otomotiv indirimleri: Bu ay hangi markada sıfır araç kampanyası var?
Şubat ayına dair sıfır otomotiv kampanyaları başladı. Otomotiv markaları araba almak isteyen müşterilerine faizsiz kredi, 12 ay vadeye kadar ödeme ve nakit indirimi gibi esnek finansal seçenekler sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır araba kampanyaları
Şubat ayı itibarıyla sıfır otomobil kampanyaları devreye alındı. Otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyen müşterilere 0 faizli kredi, 12 aya varan vade seçenekleri ve nakit indirim imkânları sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları ve detaylı ödeme planı
FIAT
FIAT Scudo Van
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Scudo Combi / Combimix
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ulysse
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Combi
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Doblo Cargo
750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT
FIAT Ducato Van
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ducato Minibüs (16+1)
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
FIAT Ducato Kamyonet
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi
PEUGEOT
PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği
PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği
PEUGEOT 2008
Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-2008
Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi
PEUGEOT 5008 GT
Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-5008 Allure
Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı
PEUGEOT E-208
Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi
PEUGEOT
PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)
Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi
PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi
PEUGEOT Partner Van
600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Van
600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Expert Traveller
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
PEUGEOT Boxer Minibüs
1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi
CITROËN
Citroën Ë-C3 (2025 model)
250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim
Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim
Citroën C3 Aircross
300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Ë-C3 Aircross
300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Berlingo Kombi
600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
CITROËN
Citroën Berlingo Van
500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Spacetourer
600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Jumpy Van
750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Jumper 3.5T
750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi
Citroën Ami
270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi