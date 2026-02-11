Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Şubat ayı otomotiv kampanyaları: Bu ay hangi markada sıfır araç kampanyası var, kampanya seçenekleri ve ödeme planı nasıl?

        Şubat ayı otomotiv indirimleri: Bu ay hangi markada sıfır araç kampanyası var?

        Şubat ayına dair sıfır otomotiv kampanyaları başladı. Otomotiv markaları araba almak isteyen müşterilerine faizsiz kredi, 12 ay vadeye kadar ödeme ve nakit indirimi gibi esnek finansal seçenekler sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır araba kampanyaları

        Giriş: 11.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:41
        1

        Şubat ayı itibarıyla sıfır otomobil kampanyaları devreye alındı. Otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyen müşterilere 0 faizli kredi, 12 aya varan vade seçenekleri ve nakit indirim imkânları sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları ve detaylı ödeme planı

        2

        FIAT

        FIAT Scudo Van
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Scudo Combi / Combimix
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ulysse
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Combi
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Cargo
        750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        3

        FIAT

        FIAT Ducato Van
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Minibüs (16+1)
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Kamyonet
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        4

        PEUGEOT

        PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT 2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008 GT
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-5008 Allure
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-208
        Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi

        5

        PEUGEOT

        PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)

        Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
        Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Partner Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        6

        CITROËN

        Citroën Ë-C3 (2025 model)
        250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ë-C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Berlingo Kombi
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        7

        CITROËN

        Citroën Berlingo Van
        500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Spacetourer
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumpy Van
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumper 3.5T
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ami
        270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
