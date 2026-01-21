2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Şubat kira tavan zam oranı, Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Geçtiğimiz ay, konut ve iş yerleri için yüzde 34,88 oranında zam uygulanmıştı. Peki, 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?
2026 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.