        2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak? Şubat ayında konut ve iş yeri taban zam oranı yüzde kaç olacak, kira artışı nasıl hesaplanır?

        2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Şubat kira tavan zam oranı, Ocak enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Geçtiğimiz ay, konut ve iş yerleri için yüzde 34,88 oranında zam uygulanmıştı. Peki, 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Giriş: 21.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:04
        Şubat kira artış oranı, TÜİK'in Ocak enflasyon verilerini açıklaması ile belli olacak. Geçen ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira tavan zam oranı, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki, 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        2026 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

        TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Mevcut kira bedeli: 30 bin TL

        Ocak kira zam oranı: Yüzde 34,88

        Artış tutarı: 10.464 TL

        Zamlı tutar: 40.464 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
