Survivor ünlüler-gönüllüler kadrosu! 2026 Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor 2026 yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Survivor ünlüler-gönüllüler kadrosunu duyurdu. Yeni sezonu ve yeni yarışmacıları ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak?" 2026 Survivor yeni sezonu tarihi...
Survivor, yeni sezonuyla izleyici ile buluşuyor. Yeni sezon kadrosunun belli olmasının ardından Survivor 2026'nın yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Zorlu parkurları ve çetin ada koşullarıyla ekranlara gelecek Survivor'da, ünlüler-gönüllüler kadrosu belli oldu. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?" İşte detaylar...
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2026 1 Ocak Perşembe günü başlayacak.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü