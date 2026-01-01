Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor ünlüler-gönüllüler kadrosu! 2026 Survivor ne zaman başlayacak?

        Survivor 2026 yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Survivor ünlüler-gönüllüler kadrosunu duyurdu. Yeni sezonu ve yeni yarışmacıları ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak?" 2026 Survivor yeni sezonu tarihi...

        Giriş: 01.01.2026 - 03:45 Güncelleme: 01.01.2026 - 03:46
        Survivor, yeni sezonuyla izleyici ile buluşuyor. Yeni sezon kadrosunun belli olmasının ardından Survivor 2026'nın yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Zorlu parkurları ve çetin ada koşullarıyla ekranlara gelecek Survivor'da, ünlüler-gönüllüler kadrosu belli oldu. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?" İşte detaylar...

        SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor 2026 1 Ocak Perşembe günü başlayacak.

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

