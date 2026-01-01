Survivor, yeni sezonuyla izleyici ile buluşuyor. Yeni sezon kadrosunun belli olmasının ardından Survivor 2026'nın yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Zorlu parkurları ve çetin ada koşullarıyla ekranlara gelecek Survivor'da, ünlüler-gönüllüler kadrosu belli oldu. Peki, "2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor'da ünlüler-gönüllüler kadrosunda kimler var?" İşte detaylar...