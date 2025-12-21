Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı belli oldu! Survivor Ünlüler Takımında hangi isimler var, yarışma ne zaman başlıyor?

        2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

        TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor 2026'nın Ünlüler ve Gönüllüler Takımı belli oldu. Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimler Ünlüler Takımında yer alırken; Gönüllüler Takımından giren yarışmacılar da açıklandı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor, takım kadrolarında kimler var? İşte, 2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı

        Giriş: 21.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 21.12.2025 - 22:23
        1

        2026 Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu. 1 Ocakta TV8 ekranlarında başlayacak programda Ünlüler ve Gönüllüler Takımı arasında kıyasıya rekabet yaşanacak. Peki, 2026 Survivor kadrosunda kimler var? İşte 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Takımı

        2

        2026 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

        Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Bayhan Survivor Ünlüler Takımında yer alıyor.

        3

        2026 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

        Gözde, Ramazan, Lina, Onur Alp, Nisanur, Erkan, Beyza, Eren, Sude, Engincan Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor.

        4

        2026 SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Survivor 1 Ocak 2026 Perşembe günü TV8'de başlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
