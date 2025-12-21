2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?
TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor 2026'nın Ünlüler ve Gönüllüler Takımı belli oldu. Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimler Ünlüler Takımında yer alırken; Gönüllüler Takımından giren yarışmacılar da açıklandı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor, takım kadrolarında kimler var? İşte, 2026 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı
2026 SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Bayhan Survivor Ünlüler Takımında yer alıyor.
2026 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Gözde, Ramazan, Lina, Onur Alp, Nisanur, Erkan, Beyza, Eren, Sude, Engincan Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor.