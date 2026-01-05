2026 TCMB toplantı takvimi: 2026'da ilk PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ile 2027'nin ilk yarısını kapsayan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam 8 PPK toplantısı yapacak. Yılın ilk toplantısı ise 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, TCMB 2026 toplantıları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…
TCMB 2026 YILI PPK TOPLANTI TARİHLERİ
Yayımlanan takvime göre Merkez Bankası, 2026 yılında 8 Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak.
2026’daki ilk PPK toplantısı 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
Yıl içindeki diğer toplantı tarihleri ise 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 olarak açıklandı.
2026 RAPOR VE TOPLANTI ÖZETLERİ
Takvim kapsamında TCMB, 2026 yılı boyunca 8 PPK toplantı özeti yayımlayacak.
Ayrıca 3 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu da kamuoyuyla paylaşılacak.
2027 YILININ İLK YARISI İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI
Merkez Bankası, 2027 yılının ilk yarısına ilişkin toplantı tarihlerini de duyurdu. Buna göre 2027’nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ocak’ta yapılacak.
Ardından diğer PPK toplantıları ise 18 Mart, 22 Nisan, 10 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.