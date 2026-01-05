Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 TCMB toplantı takvimi yayınlandı! 2026 yılında PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2026 TCMB toplantı takvimi: 2026'da ilk PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ile 2027'nin ilk yarısını kapsayan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam 8 PPK toplantısı yapacak. Yılın ilk toplantısı ise 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, TCMB 2026 toplantıları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ile 2027’nin ilk yarısını kapsayan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan takvim ile 2026 rapor ve toplantı özetlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağı belli oldu. Peki TCMB 2026 toplantıları ne zaman? İşte TCMB 2026 takvimi ile PPK toplantı tarihleri hakkında ayrıntılar...

        2

        TCMB 2026 YILI PPK TOPLANTI TARİHLERİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ile 2027’nin ilk yarısını kapsayan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı.

        Yayımlanan takvime göre Merkez Bankası, 2026 yılında 8 Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak.

        2026’daki ilk PPK toplantısı 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

        Yıl içindeki diğer toplantı tarihleri ise 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 olarak açıklandı.

        3

        2026 RAPOR VE TOPLANTI ÖZETLERİ

        Takvim kapsamında TCMB, 2026 yılı boyunca 8 PPK toplantı özeti yayımlayacak.

        Ayrıca 3 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu da kamuoyuyla paylaşılacak.

        4

        2027 YILININ İLK YARISI İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

        Merkez Bankası, 2027 yılının ilk yarısına ilişkin toplantı tarihlerini de duyurdu. Buna göre 2027’nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ocak’ta yapılacak.

        Ardından diğer PPK toplantıları ise 18 Mart, 22 Nisan, 10 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar