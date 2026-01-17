2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı!
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum kura sonuçları araştırılıyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte TOKİ Erzurum kura çekimi yapıldı. TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edildi. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ YAPILDI
TOKİ Erzurum kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. TOKİ Erzurum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edildi
ERZURUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500
Aşkale 200
Çat 69
Hınıs 50
Horasan 200
İspir 100
Karayazı 100
Karaçoban 50
Köprüköy 50
Narman 50
Olur 50
Oltu 100
Pasinler 100
Pazaryolu 50
Şenkaya 50
Uzundere 50
Tekman 56
Tortum 80