2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkekler bireysel sprint yarışında Büyük Biritanya'dan Matthew Richardson altın, Hollanda'dan Harrie Lavreysen gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Nikita Kiriltsev ise bronz madalya kazandı.

Erkekler omnium yarışının finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 13. sırada tamamladı.

Kadınlar zamana karşı yarışında ise Fransa'dan Mathilde Gros altın, İtalya'dan Miriam Vece gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Lana Burlakova ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar puan yarışında da Belçika'dan Lotte Kopecky altın, Fransa'dan Victoire Berteau gümüş, Hollanda'dan Sofie van Rooijen ise bronz madalya kazandı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon, bugün sona erecek.