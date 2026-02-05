Habertürk
        Haberler Spor Diğer Bisiklet 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı - Diğer Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:49
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı
        Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkekler bireysel sprint yarışında Büyük Biritanya'dan Matthew Richardson altın, Hollanda'dan Harrie Lavreysen gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Nikita Kiriltsev ise bronz madalya kazandı.

        Erkekler omnium yarışının finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 13. sırada tamamladı.

        Kadınlar zamana karşı yarışında ise Fransa'dan Mathilde Gros altın, İtalya'dan Miriam Vece gümüş, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Lana Burlakova ise bronz madalya kazandı.

        Kadınlar puan yarışında da Belçika'dan Lotte Kopecky altın, Fransa'dan Victoire Berteau gümüş, Hollanda'dan Sofie van Rooijen ise bronz madalya kazandı.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Organizasyon, bugün sona erecek.

