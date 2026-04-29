        Haberler Bilgi Gündem 2026 YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YDS/1 sonuçlarına nereden bakılır? YDS sınav puanı nasıl öğrenilir?

        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer planlayanlar ile kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen binlerce kişi için büyük önem taşıyan sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki YDS/1 sonuçlarına nereden bakılır? YDS sınav puanı nasıl öğrenilir? YDS puanı kaç yıl geçerli? Ayrıntılar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:58
        ÖSYM tarafından yapılan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS/1) ilk oturum sonuçları ilan edildi. Akademik kariyer planlayanlar ile kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen adaylar için kritik öneme sahip sonuçlara nasıl erişileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki YDS/1 sonuçlarına nereden bakılır? YDS sınav puanı nasıl öğrenilir? YDS puanı kaç yıl geçerli? Ayrıntılar haberimizde.

        YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre, 2026-YDS/1 sınav sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

        YDS sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “Sonuçlarım” bölümünden YDS/1 sınav sonuçlarına ulaşabiliyor. Sonuç ekranında adayın puanı, doğru-yanlış sayıları ve başarı durumu detaylı olarak görüntülenebiliyor.

        YDS/1 SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI!

        YDS PUANI NE KADAR ZAMAN GEÇERLİ?

        YDS puanı, genel uygulamaya göre 5 yıl süreyle geçerlidir.

        ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar, özellikle kamu kurumlarında dil tazminatı, akademik başvurular ve çeşitli kadro değerlendirmelerinde bu süre içinde kullanılabilir. Ancak bazı üniversiteler, kurumlar veya özel şartlı ilanlar YDS puanını daha kısa süreli ya da farklı kriterlerle değerlendirebilmektedir. Bu nedenle başvuru yapılacak kurumun güncel şartları ayrıca kontrol edilmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
