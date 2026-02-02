Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının sınav takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca üniversite adayının gireceği sınav, TYT, AYT ve YTD olarak üç oturum halinde yapılacak. Bu kapsamda “2026 YKS başvuru süreci ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınavına dair ayrıntılar…