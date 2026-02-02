2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri
2026 yılının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecine geri sayım başladı. Üniversite sınavına girecek milyonlarca aday, 2026 ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav, Haziran ayında gerçekleşecek. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, YKS sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının sınav takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Milyonlarca üniversite adayının gireceği sınav, TYT, AYT ve YTD olarak üç oturum halinde yapılacak. Bu kapsamda “2026 YKS başvuru süreci ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınavına dair ayrıntılar…
2026 YKS NE ZAMAN?
2026 ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
TYT, AYT VE YDT SINAV TARİHLERİ
YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.
2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ
2026 ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayacak.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Geç başvurular 10 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da sona erecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.