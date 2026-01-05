2026 zamlı pasaport ücretleri: 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti kaç liraya yükseldi?
2026 yılı için geçerli olacak pasaport harçlarına ilişkin düzenleme netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 25,49'luk bir artış öngörülürken, Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran yüzde 18,95 seviyesinde uygulanacak. Gelişmenin ardından pasaport başvurusu yapmayı düşünenler, yeni yılda ödenecek harç tutarlarını merak etmeye başladı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL olarak belirlendi?
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:
6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye
1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye
2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye
3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye
3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.