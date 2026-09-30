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        Haberler Bilgi Spor 2027 Formula 1 takvimi belli oldu! Formula 1 İstanbul ne zaman?

        2027 Formula 1 takvimi belli oldu! Formula 1 İstanbul ne zaman?

        Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği 2027 sezonu takvimi açıklandı. Formula 1, yeni sezonda 24 yarıştan oluşan takvimle mücadele edecek. Türkiye Grand Prix'si de uzun bir aranın ardından 2027 sezonunda İstanbul Park'a geri dönecek. İstanbul'da düzenlenecek yarışın tarihi ve hafta sonu programı belli oldu. Formula 1 takviminde ayrıca 10 sprint hafta sonu yer alacak. Peki Formula 1 İstanbul ne zaman, Türkiye Grand Prix'si hangi tarihte düzenlenecek? İşte 2027 Formula 1 takvimi ve İstanbul yarışına ilişkin detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:10 Güncelleme:
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        Formula 1’in 2027 sezonu için hazırlanan yarış takvimi, motor sporları hayranlarının gündeminde yer alıyor. Türkiye, İstanbul Park’ta düzenlenecek yarışla birlikte Formula 1 takvimine yeniden dahil edildi. Türkiye Grand Prix’si 2027-2031 yılları arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yeni sezonda toplam 24 Grand Prix düzenlenmesi planlanırken sprint yarışlarının sayısı da artırıldı. Sezonun ilk yarışı Bahreyn’de, final yarışı ise Abu Dabi’de yapılacak. Peki Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman yapılacak? İşte 2027 Formula 1 yarış takvimi ve Türkiye Grand Prix’sinin tarihi.

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        FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

        2027 Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında İstanbul Park’ta düzenlenecek. Yarışın ana etabı ise 3 Ekim 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Formula 1’in İstanbul’a dönüşüyle birlikte Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonunun önemli yarışlarından biri olacak. Yarış hafta sonunda antrenman, sıralama turları ve Grand Prix etkinlikleri gerçekleştirilecek.

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        2027 FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX PROGRAMI

        2027 Formula 1 İstanbul yarışının hafta sonu programı şu şekilde açıklandı:

        1 Ekim 2027 Cuma: Yarış hafta sonunun başlangıcı

        2 Ekim 2027 Cumartesi: Sıralama turları ve hafta sonu etkinlikleri

        3 Ekim 2027 Pazar: Türkiye Grand Prix’si

        Seansların kesin başlama saatleri ve yayın programının Formula 1 tarafından daha sonra duyurulması bekleniyor.

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        FORMULA 1 İSTANBUL PARK’A GERİ DÖNÜYOR

        İstanbul Park, 2027 yılından itibaren Formula 1 takvimine yeniden dahil edilecek. Türkiye Grand Prix’si, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2027-2031 sezonları arasında İstanbul’da düzenlenecek.

        İstanbul Park, özellikle zorlu 8. virajı ve teknik pist yapısıyla Formula 1 tarihinin dikkat çeken yarış merkezleri arasında bulunuyor. Türkiye’de son Formula 1 yarışı 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

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        2027 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

        2027 sezonunda Formula 1 yarışları mart ayında başlayacak ve aralık ayına kadar devam edecek. Takvimde Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako, Portekiz, Türkiye, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Abu Dabi gibi ülkelerde düzenlenecek yarışlar yer alacak.

        Formula 1’in 2027 sezonunda bazı pistlerde sprint yarışları da yapılacak. Türkiye Grand Prix’sinin ise 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park’ta düzenlenmesi planlanıyor.

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