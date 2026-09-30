2027 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

2027 sezonunda Formula 1 yarışları mart ayında başlayacak ve aralık ayına kadar devam edecek. Takvimde Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monako, Portekiz, Türkiye, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Abu Dabi gibi ülkelerde düzenlenecek yarışlar yer alacak.

Formula 1’in 2027 sezonunda bazı pistlerde sprint yarışları da yapılacak. Türkiye Grand Prix’sinin ise 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park’ta düzenlenmesi planlanıyor.