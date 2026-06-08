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        Haberler Ekonomi Emlak 21 bin 400 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı: Bakan Kurum örnek konutları paylaştı

        21 bin 400 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı: Bakan Kurum örnek konutları paylaştı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycıkta hazırlanan örnek daire görüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        21 bin 400 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" ifadelerine yer verdi.

        Bakanlıktan, paylaşıma ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kurumun yer verdiği görüntülerde, Saraycıktaki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı.

        Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankarada 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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        Konutların çoğunun bittiği, bazılarının bitme aşamasında olduğu ifade edilerek, buradaki amacın kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşa deprem riskine karşı güvenli yuva kazandırmak olduğu bildirildi.

        SATIŞLAR, 15 HAZİRANDA BAŞLAYACAK

        TOKİnin açık satış kampanyası kapsamında 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada, T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.

        TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

        Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

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