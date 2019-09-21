Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 1255. çekilişi ile birlikte kazandıran rakamlar belli oldu. Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küre içerisinden belirlenen 6 şanslı rakamı aynı kolon içerisinde bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Son çekilişte Balıkesir Ayvalık'tan 1 talihli 1 milyon 141 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 2 - 6 - 7 - 23 - 37 - 40

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günler saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 18 EYLÜL: 09 - 11 - 15 - 27 - 30 - 49

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / AYVALIK

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 76

4 bilen kişi sayısı : 4.171

3 bilen kişi sayısı : 77.255

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.141.052,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.006,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL