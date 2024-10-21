21. Geleceğin Sineması'nda finale kalan 10 proje belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını Sinema Genel Müdürü Birol Güven gerçekleştirdi.

Jüride A90 Pictures kurucusu Benhür Güzeler, oyuncu Demet Özdemir, oyuncu Emre Kızılırmak, yönetmen Gürcan Keltek, senarist Pınar Bulut ve akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli yer aldı.

FİNALE KALAN 10 PROJE AÇIKLANDI

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katıldığı yarışmada Furkan Çakmak'ın Beyin Bakanlığı, Fırat Ege Yaman'ın Birikinti, Selçuk Kaan Salk'ın Emanet, Yaren Sena Demirel'in Güneş, Eylül Babur'un Kaldırım Kenarı, Kemal Mert'in Karşılaşmalar, Mahmut Can Gürpınar'ın Madalya ve Duvar, Aleyna Beler'in Mimoza Çiçeği, Elif Ceylan'ın Muaz ve Ferhat Kılınç'ın Öğretmenimi Beklerken adlı senaryoları finale kaldı.