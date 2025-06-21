Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 21 Haziran dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. 21 Haziran kuzey yarımkürede bazı ülkelerde yazın, güney yarımkürede ise kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki, " 21 Haziran ne günü, bugün ne günü? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman?" İşte detaylar...