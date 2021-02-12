HABERTURK.COM

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 21'inci Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı olarak kurulan ve 6 yıldır faaliyette olan MZV-MEF YetGen 21'inci Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı, 13 Şubat 2021’de 6'ıncı kez eğitimlerine başlıyor.

Yapılan açıklamada, Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) ve MEF Üniversitesi tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde 6 yıldır ücretsiz olarak yapılan programın yenilenen içeriği ile 2021’de de gençlerin farkındalıklarını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 6 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisinin başvuruda bulunduğu programın 2021’de, 13 Şubat-2 Mayıs ve 8 Mayıs-25 Temmuz olmak üzere 2 periyotta online olarak gençlerle buluşacağı belirtildi.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 200 farklı üniversite ve 405 farklı liseden binlerce üniversiteli ve liseli genç ile 200’e yakın da lise mezunu gencin başvurduğu programın 2021 için tüm başvurularının incelendiği ve ilk eğitim periyodu için 720 gencin kabul edildiği açıklandı.

YetGen’in kurucusu ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, "Gençlerimizi, eğitim sistemimizin destekleyemediği yetkinlikler konusunda bilinçlendirip kendilerini geliştirmelerini, keşfetmelerini ve böylece hem daha başarılı bir kariyere hem de daha mutlu bir yaşama hazırlanmalarını sağlamak için 6 yıl önce Türkiye’nin ilk 21'inci Yüzyıl Yetkinlik Geliştirme Programını kurguladık. 2021 için Türkiye’nin her yerinden gelen başvurular sonucunda bu eğitimi yıl içinde 2 kere tekrarlama kararı aldık. Online olarak gerçekleşecek tüm eğitimlerimizi YetGen ve Mehmet Zorlu Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacağız. Yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkesi canlı yayınlara bekliyoruz" dedi.

Program kapsamında, kariyer planlama, CV hazırlama, sunum teknikleri, takım çalışması, algoritmik düşünmeye giriş, Excel, IT showcase, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon, 21'inci yüzyıl okuryazarlıkları (dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı) girişimcilik gibi tamamen online gerçekleşecek derslerle Türkiye’deki çok sayıda gence ulaşmak hedefleniyor.

Programın her iki periyodunu kapsayan takvimi şu şekilde açıklandı;