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21 ırk güvercin Diyarbakır'da güzellik yarışmasına katılacak

Güvercin tutkunları nefesini tuttu. Diyarbakır'da bulunan 21 ırktan 100'ü aşkın güvercin, birbirlerini geçmek için güzellik yarışına hazır

21 ırk güvercin Diyarbakır'da güzellik yarışmasına katılacak
Podyuma hazırlanıyorlar
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AA

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıl güvercin bakımı yapan Zuhal Erat, 10 ay önce geldiği Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde "Güvercin Oteli" açtı.

Vatandaşların evde bakımını yapamadığı güvercinlerini otele bırakmasıyla sayısı 1500'e ulaşan kuşlarla tek tek ilgilenen Erat, Diyarbakır'da bulunan 21 ırk güvercini tanıtmak amacıyla 17 Aralık'ta güzellik yarışması düzenleyecek.

Yarışmada, kentte bulunan "küreng", "gökela", "narinci", "ciğeri", "atlas", "zeytini", "kekme atlas", "kekme yusufi", "zengu", "yusufi", "karakuyruk", "miski", "beyaz", "mısırı", "kurugök", "kurukara", "siyah parçalı", "beyaz parçalı", "bozak", "kekme ciğeri" ve "niski" ırkından 100'ü aşkın güvercin yer alacak.

Güvercin Oteli'nde kurulacak platformda kuşların özellikleri hakkında bilginin de verileceği yarışma öncesinde güvercinler özel bakıma alındı.

Sirkeli suyla ayaklarına bakım yapılan, kanatlarının kırılmaması için de kontrolleri gerçekleştirilen güvercinlere, fındık, fıstık ve bademin yanı sıra çeşitli yemler veriliyor.

HER BİRİNİN AYRI BAKIMI VAR

Erat, AA muhabirine, aslen İstanbullu olduğunu, güvercin sevdasının küçüklüğünde komşusunun çocuğunun kuş beslemesinden etkilendiği için başladığını belirtti.

İstanbul'da 25 yıl boyunca güvercin baktığını aktaran Erat, 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı çok beğendiğini, bu nedenle çok sayıda güvercin ırkının bulunduğu kente yerleşmeye karar verdiğini kaydetti.

Erat, 10 ay önce açtığı otelde 1500 güvercinin bakımını yaptığına dikkati çekerek, kuşların rutin tedavilerinin de otelde yapıldığını anlattı. Erat, "Hepsinin ayrı ayrı bakımı var. Kuşların her hafta banyosunu iç ve dış parazit hastalıklarından korumak için yapıyoruz. Yemlerine çok özen gösteriyoruz. Vitamin ve mineraller veriyoruz. Bir çocuğa bakar gibi güvercinlere bakıyoruz." diye konuştu.

Kuşları tanıtmak amacıyla 17 Aralık'ta güzel bir organizasyon yapacaklarını belirten Erat, "Diyarbakır'da bulunan 21 ırk güvercini Türkiye'ye tanıtacağız. 81 ilin toplamında bu kadar güvercin çeşidi yoktur. Bu kadar çeşidin bilinmemesi gerçekten üzücü." ifadelerini kullandı.

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