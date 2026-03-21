21 Mart ekinoksu nedir, İlkbahar ekinoksunda neler olur? İşte 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri
İlkbahar ekinoksu ile ilgili araştırmalar 21 Mart tarihinin gelişiyle birlikte hız kazandı. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik açıyla düşmesi sonucunda yeryüzünde gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşitlendiği doğa olayıdır. Yılda iki defa gerçekleşir ve mevsim geçişlerinin habercisidir. 21 Mart İlkbahar ekinoksu; Kuzey Yarım Küre'de baharın müjdecisi, Güney Yarım Küre'de ise sonbaharın başlangıcı kabul edilir. İşte, 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri...
Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Bu doğa olayı, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri olmak üzere yılda iki kez gerçekleşir. Gündüz ve gece sürelerinin birbirine eşitlendiği 21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Türkiye dahil birçok ülkede gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir, İlkbahar ekinoksunda neler olur? İşte, 21 Mart İlkbahar ekinoksu özellikleri ve etkinleri hakkında detaylar…
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. 21 Mart'tan itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. İlkbaharın başlangıcıdır. Güneş her gün biraz daha erken doğar ve daha geç batar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
Güney Yarım Küre’de ise geceler 21 Mart'tan itibaren gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. Son baharın başlangıcıdır.
Bu durum, Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü sırasında eksen eğikliğinin etkisinden kaynaklanır.
Bu eğiklik nedeniyle, 21 Mart'tan sonra Kuzey Yarım Küre güneşe doğru daha fazla "yönelmeye" başlar. Bu da ışığın daha uzun süre kalmasını sağlar.
Ayrıca bu tarih sadece bilimsel bir olay değil, binlerce yıldır pek çok kültürde yeniden doğuş ve tazelenme olarak kutlanır.
21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?
21 Mart tarihi, ne en uzun gece ne de en uzun gündüzdür. Bu tarih tam bir denge anıdır.
Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri 21 Mart'ta eşittir (yaklaşık 12 saat gece, 12 saat gündüz). En uzun gündüz (Yaz Gündönümü) 21 Haziran'da, en uzun gece (Kış Gündönümü) ise 21 Aralık'ta yaşanır.
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?
Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.
Güneş ışınları her iki yarı küreye aynı açılarla gelir.
Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.
21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.
21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.