21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. 21 Mart'tan itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. İlkbaharın başlangıcıdır. Güneş her gün biraz daha erken doğar ve daha geç batar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Güney Yarım Küre’de ise geceler 21 Mart'tan itibaren gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. Son baharın başlangıcıdır.