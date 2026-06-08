21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre 21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi hedefleniyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için Nevruz Bayramı şu an itibarıyla resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde 21 Mart tarihi, Türkiye'deki ulusal bayram ve genel tatiller arasına dahil edilecek. Böylece çalışanlar ve öğrenciler için yeni bir resmi tatil günü oluşabilecek.