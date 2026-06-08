21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak, TBMM'ye geldi mi?
21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesine yönelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme kabul edilirse Nevruz Günü, Türkiye'deki resmi tatiller arasına katılacak. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye'nin resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenecek. Peki, "21 Mart resmi tatil olacak mı?", "Nevruz Bayramı tatil ilan edildi mi?" İşte Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağına ilişkin detaylar...
Türkiye'de resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte 21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi gündeme geldi. Baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz, Türk dünyasının yanı sıra birçok ülkede yüzyıllardır kutlanan önemli bir kültürel miras olarak öne çıkıyor. Hazırlanan düzenleme, Nevruz'un resmi tatil statüsü kazanmasını amaçlıyor. Teklifin yasalaşabilmesi için öncelikle ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Peki, 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Nevruz Bayramı resmi tatil olmasına içeren düzenleme TBMM'ye geldi mi? İşte ayrıntılar...
21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK?
TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre 21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi hedefleniyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için Nevruz Bayramı şu an itibarıyla resmi tatil kapsamında yer almıyor.
Teklifin kabul edilmesi halinde 21 Mart tarihi, Türkiye'deki ulusal bayram ve genel tatiller arasına dahil edilecek. Böylece çalışanlar ve öğrenciler için yeni bir resmi tatil günü oluşabilecek.
Nevruz Bayramı neden resmi tatil yapılmak isteniyor?
Nevruz, Türk kültüründe ve Türk dünyasında baharın gelişi, yeniden doğuş ve birlik beraberliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor.
Yasa teklifinin gerekçesinde Nevruz'un tarihi, kültürel ve toplumsal önemine vurgu yapıldığı belirtilirken, bu özel günün resmi tatil olarak kutlanmasının kültürel birlikteliğe katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
Nevruz Bayramı ne zaman kutlanıyor?
Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart tarihinde kutlanıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarih, birçok kültürde yeni yılın ve baharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.
21 Mart resmi tatil ilan edildi mi?
21 Mart Nevruz Bayramı için şu an itibarıyla yürürlüğe girmiş bir resmi tatil kararı bulunmuyor.
Kamuoyunda gündem olan düzenleme yalnızca yasa teklifi aşamasında bulunuyor. Teklifin Meclis'teki görüşmelerinin ardından kabul edilmesi ve gerekli yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.