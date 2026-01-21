21 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
Kanallarda her gün birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 21 Ocak 2026 TV yayın akışı...
Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 21 Ocak Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 ABİ
03:00 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:10 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:30 Maç Önü
20:45 Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 Taşacak Bu Deniz
02:00 Kara Ağaç Destanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Kod Adı: Olympus
00:30 Veliaht
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Organize İşler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kardeş Takımı 2
22:30 Kıskanmak
01:15 Çifte Milyon
03:45 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş'le Sence?
