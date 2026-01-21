Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 21 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        21 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 21 Ocak 2026 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:19
        Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 21 Ocak Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 ABİ

        03:00 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:10 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:30 Maç Önü

        20:45 Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        23:00 Taşacak Bu Deniz

        02:00 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Organize İşler

        22:15 Kod Adı: Olympus

        00:30 Veliaht

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Organize İşler

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:00 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kardeş Takımı 2

        22:30 Kıskanmak

        01:15 Çifte Milyon

        03:45 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        21 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
