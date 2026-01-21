Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 21 Ocak Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...