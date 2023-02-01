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Haberler Girişimcilik 212 70 milyon euroluk fon için kolları sıvadı
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2022'd 13 milyon euro yatırım yaptı, 70 milyon euroluk yeni fon yolda

Uluslararası pazarı hedefleyen B2B girişimlere yatırım yapan 212, geçen yıl 7 girişime toplam 13 milyon euro kaynak sağladığını bildirdi. 212'nin, 70 milyon euroluk üçüncü fonu bu yılın ilk yarısında kurmayı hedeflediği aktarıldı

212 70 milyon euroluk fon için kolları sıvadı
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2022 yılında devam yatırımlarıyla birlikte 7 girişime toplam 13 milyon euro yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonu 212, böylece kurulduğu günden bugüne kadar 86 milyon euro yöneterek, 28 girişime yatırım yapmış oldu.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 12 ayrı ülkede 100’den fazla etkinliğe katılan 212, 90 farklı ülkeden 1500’ün üzerinde girişim ile iletişime geçti.

Yatırım akışının yüzde 75’i uluslararası şirketlerden oluşan 212, bu yılın ilk yarısında üçüncü fonunu kurmaya hazırlanıyor.

2023 HEDEFİ 10 GİRİŞİME YATIRIM YAPMAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, 2023'te 70 milyon euroluk üçüncü fonunu kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Numan, "2023’te global arenada girişimlerin hızlanmasında etkin rol oynayacağız. Türkiye’deki girişim ekosisteminde erken aşama girişimciler için önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla 212 çatısı altında kurulan Simya GSYF ile 2023 senesinde 10 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak 212’nin üçüncü fonuyla birlikte 2023 yılında hız kesmeden Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" hedeflerini paylaştı.

212’nin portföyünde 123 From Builder, AppSamurai, Artboard Studio, Avatao, Bolt Insight, Chooch, Fazla, HotelRunner, Mall IQ, Martı, Metrobi, Insider, OMMA, SmartMessage, Solvoyo, Trio Mobil ve Wellbees aktif girişimler olarak yer alıyor.

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