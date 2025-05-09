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        Haberler Gündem Güncel 213 kişi tavuktan zehirlendi! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        213 kişi tavuktan zehirlendi!

        Samsun'da korkutan bir zehirlenme vakası yaşandı. Kentte 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin servis ettiği tavuktan dolayı 213 kişi hastanelere başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:07
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        213 kişi tavuktan zehirlendi!
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

        NUMUNE ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

        İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi. Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

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