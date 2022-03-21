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Haberler Altın 22 ayar bilezik bugün ne kadar? 21 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları canlı takip ekranı
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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? 21 Mart 22 ayar bilezik fiyatı canlı!

Haftanın ilk iş gününde yatırım veya birikim yapmak isteyen vatandaşlar 21 Mart 2022 tarihi itibarıyla "22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?" Sorularının yanıtlarını arıyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum da araştırılıyor. İşte 21 Mart 2022 Pazartesi 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 ayar bilezik bugün ne kadar? 21 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları ve döviz kurları yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Ülke genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, son dakika altın fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Mart günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR? (21 MART)

Gün içerisinde %-0,16 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 832,43

SATIŞ: 858,16

GÜNCEL VE CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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