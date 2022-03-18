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Haberler Altın 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları
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22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç para? 18 Mart 22 ayar bilezik fiyatı canlı!

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş hareketleri sebebiyle güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırım veya birikim yapmak isteyen vatandaşlar 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla "22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?" Sorularının cevaplarını arıyor. İşte 18 Mart 22 ayar bilezik fiyatı...

22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 18 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları

Döviz kurları ve altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Ülke genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, son dakika altın fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Mart günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

18 MART ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %0,31 artış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 836,40

SATIŞ: 862,21

GÜNCEL VE CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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