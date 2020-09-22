22 Eylül koronavirüs tablosu

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 22 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 21 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 22 Eylül 2020 henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca akşam saat 19:00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor. Corona virüsü son dakika vaka ve vefat sayısı açıklandığı anda burada olacak.

21 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 370 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 966 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 938 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 18 bin, Hindistan'da 5 milyon 523 bin, Brezilya'da 4 milyon 547 bin, Rusya'da 1 milyon 109 bine çıktı.

Almanya'nın Münih kentinde artan vakalar nedeniyle kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilirken, ülkede ocak-haziran döneminde evlenen çiftlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre salgın nedeniyle yüzde 17,2 azaldı.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech ''yeni çözümler'' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.

İspanya'da son dönemlerde vakalarda görülen yüksek artıştan dolayı ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıkarken, ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılmasından bu yana geçen 2 haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıfın Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Hindistan'da salgın nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi Tac Mahal 6 ay sonra kapılarını açtı.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlandı.

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki Kovid-19 testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

Uganda'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattığı hava ve kara sınırlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve eğlence yerleri normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı.