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Haberler Sağlık 22 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son Dakika: bugünkü Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu?
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22 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son Dakika bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından hızlı bir düşüş yaşadı. Son açıklanan koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları 14 bin olarak açıklandı. Vatandaşlar salgının boyutunu anlamak için her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs vaka sayılarını araştırıyor. İşte 22 Mart 2022 Salı güncel koronavirüs tablosuna göre vefat ve vefat sayıları...

22 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son Dakika: bugünkü Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

22 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

22 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

SağlıkBakanlığı, 21 Mart 2022 Pazartesi 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2'nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3'üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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