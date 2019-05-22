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10 bin Bitcoin ödeyerek pizza alan yazılımcıdan açıklama

HABERTURK.COM

22 Mayıs 2010'da 10 bin Bitcoin ödeyerek 2 pizza alarak her yılı 22 Mayıs'ın 'Bitcoin Pizza Günü' olarak kutlanmasını sağlayan Laszlo Hanyecz bu özel gün dolayısıyla yaptığı açıklamada bugün 79 milyon dolar değerindeki söz konusu alışverişten pişman olmadığını belirtti. Hanyecz yaptığı işlemin kripto paraya bakışı olumlu yönde değiştirdiğini belirtti.

Bitcoin pizza günü açıklaması

Bugün kripto para piyasasını takip edenler iyi bildiği bir hadisenin yıldönümü kutlanıyor. 22 Mayıs 2010 tarihinde yazılımcı Laszlo Hanyecz, o tarihte yeni ortaya çıkmış Bitcoin'le yapılan ilk alışverişlerden birini gerçekleştirdi. Hanyecz 2 adet pizza için tam 10 bin Bitcoin ödedi. O tarihte 1 Bitcoin 1 sent değerinde bile değildi. Ancak bugünkü değerine göre Hanyecz söz konusu pizzalara tam 79.2 milyon dolar ödemiş oldu.

KRİPTO PARANIN MİLLİ BAYRAMI OLDU'

Kripto para dünyasında Hanyecz'in yaptığı bu alışveriş her yıl 'Bitcoin Pizza Günü' olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Hanyecz ABD'nin popüler haber programlarından 60 Minutes'a konuk olarak ünlü gazeteci Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Cooper'ın kendisine "Arada geceleri soğuk terler dökerek kalkıp 'eğer o pizzayı almasaydım 800 milyon dolarım olurdu' diye düşünüyor musun" diye sorması üzerine Hanyecz "O şekilde düşünmenin bana iyi geleceğini sanmıyorum" cevabını verdi. Hanyecz Bitcoin kullanarak alışveriş yapmasının insanların kripto paraya bakışını olumlu yönde değiştirdiğini belirterek pizza için 10 bin Bitcoin ödemekten pişman olmadığını söyledi.

NE KADAR ZENGİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hanyecz, dünyada Bitcoin madenciliğine ilk başlayanlardan birisi olması sebebiyle böyle büyük bir Bitcoin servetine ulaşabilmişti. Şu anda ise ne kadar Bitcoin'i bulunduğunu söylemiyor. Yani 'pişman değilim' açıklamasının nedeni hali hazırda büyük bir servete sahip olması olabilir. Bu arada TSİ 13.00 itibarıyla bir Bitcoin ortalama 7 bin 922 dolardan işlem görüyor. Sabah saatlerinde 8 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin henüz bu seviyeyi kalıcı olarak kırabilmiş değil. Analistler 8 bin doların üzerine tırmanması durumunda yeni direnç seviyesinin 8 bin 150 dolar olduğunu belirtti. Buna karşılık direncin kırılamaması durumunda Bitcoin'in 7 bin 600 dolar seviyesine kadar gerilemesi söz konusu olabilir.

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