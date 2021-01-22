Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.412.505'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 24.640 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

22 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

21 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

21 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 310 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117´ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117´ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 213 bin 242 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 652 olduğu aktarıldı.

İspanya'da son 24 saatte 41 bin 576 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 318´e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 41 bin 576 kişide daha virüs tespit edildiği, 464 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 318´e, toplam can kaybı ise 54 bin 637´ye ulaştı.