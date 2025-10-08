Habertürk
Habertürk
        22 peynir ürünü taklit ve tağşiş listesinde! İşte hileli gıda satan o firmalar - Alışveriş Haberleri

        22 peynir ürünü taklit ve tağşiş listesinde! İşte hileli gıda satan o firmalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi. Listeye toplam 24 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta, tereyağı ve peynirlerde ise yağ oranı düşük kullanıldığı tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:24
        22 peynir ürünü taklit ve tağşiş listesinde!
        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor.

        Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 1 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 23 yeni hileli ürün eklendi.

        Yapılan son testlerle birlikte peynir ve tereyağı markalarında düşük yağ oranı tespit edildi. Bir yoğurt markasında ise bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı.

        İşte Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesine Eklenen Ürün ve Markalar:

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

