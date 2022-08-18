22 yıllık kiracıdan akılalmaz hırsızlık!

Bayrampaşa'da Seyhan K., 22 yıl evinde oturduğu Suat Kara'nın yatak odasındaki çelik kasasını, erkek arkadaşı Erhan Ercan'la çaldı. 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alan 2 şüpheli, kasayı daha sonra yatak odasına geri koydu. Ziynet eşyalarının çalındığını 1 ay sonra fark eden Suat Kara'nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Seyhan K. serbest kalırken Erhan Ercan tutuklandı. Erhan Ercan'ın oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

KASAYI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇTILAR

Olay, 9 Temmuz'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suat Kara'nın eşi Fatma Kara, 22 yıldır kiracısı olan ve kendileriyle aynı binada oturan Seyhan K.'ye anahtarını teslim etti. Seyhan K., Kara ailesine ait evin anahtarını çoğalttı. Aile, temmuz ayında tatil için şehir dışına çıkınca Seyhan K., erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Erhan Ercan'a durumu anlattı. Bunun üzerine Erhan Ercan ve Seyhan K., Kara ailesinin evine girdi. İkili, Suat Kara'nın yatak odasında sakladığı çelik kasayı sırtlarına alarak Seyhan K.'nin evine götürdü.

Şüpheliler, kasanın şifresini giremeyince çilingiri aradı. 2 şüpheli, çilingiri kasanın kendilerine ait olduğunu ve şifresini unuttuklarına inandırarak kapısını açtırdı. Seyhan K. ve Erhan Ercan, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı aldıktan sonra kasayı Suat Kara'nın evine çıkararak yatak odasındaki yerine koydu. Şüpheliler, ev sahipleri gördüklerinde anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı.