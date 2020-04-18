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AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 3. Grubunda destek almaya hak kazanan 228 projeye 195 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD-II kapsamında çıkılan 6. başvuru çağrısı 3. grup sonucunda desteklenecek projelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırsaldaki üreticilerin gelirini artırmayı, yatırım ve istihdam ortamı oluşturmayı, kadın ve genç girişimcileri daha fazla destekleyerek üretimi ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pakdemirli, IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 3. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresinden ilan edildiğine işaret ederek, "Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörüyle ilgili 228 projeye toplam 195 milyon lira hibe verilecek. Bu hibe sayesinde kırsalda 340 milyon liralık yatırım yapılması hedefleniyor. Hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci de başladı" bilgisini paylaştı.

Hibe desteği alacak projelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Projelerin 85'i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 6'sı arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 61'i zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 56'sı kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 8'i kültür balıkçılığı, 1'i makine parkı, 11'i de yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Şubat ve Mart ayında açıklanan birinci ve ikinci grup sonuçlarıyla birlikte 6. çağrı döneminde sağlanacak hibe miktarının toplamda 755 milyon liraya, yatırım tutarının ise 1 milyar 340 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

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