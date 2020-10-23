Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 355.528'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.584 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

23 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

22 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı.

Çinli internet girişimcileri, salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, kendisini kötü hissettiği için yarışamadığı Almanya Grand Prix'sinin ardından Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına getirdiği, zaruri olmayan durumlar dışında yurt dışına seyahat yasağını kaldırdı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son 3 haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 328 test yapıldı, 5 bin 596 vaka tespit edildi ve 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle küresel ekonomide toparlanma sürecinin son derece istikrarsız geliştiğini belirterek, "Dahası, küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla da karşılaşabilir." dedi.

Çekya'da 11 binin üzerine çıkan günlük Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkede 2'nci kez karantina ilan edildi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Belçika genelindeki okullarda "sarı"dan "turuncu kod" uygulamasına geçildi. Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalar, okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı sonucuna göre tüm okullar açık kalmaya devam edecek, ancak okul binalarında hijyen uygulamaları artırılacak.

Tunus'ta devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğu bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya'da, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya'da yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı çıkartıldı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.