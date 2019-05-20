Milyonlarca İstanbullu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının ardından tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak.

İstanbul tekrar seçimi yaklaşırken pek çok vatandaş, seçmen listelerini araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun e-Devlet üzerinden sağladığı hizmetle seçmen listelerine ulaşmak çok kolay! İşte detaylar...

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın.

- Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, tüm PTT şubelerinden şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine girdikten sonra, ana sayfadaki arama boşluğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazın.

- Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

- 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde oy kullanacağınız yer bilgileri ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında yine bu sayfada görüntülenecektir.

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