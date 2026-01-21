İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 21 Ocak 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...