        Haberler Bilgi Gündem 23 ilçede elektrik kesintisi! 21 Ocak 2026 Çarşamba Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek?

        21 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 23 ilçede kesinti! Elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul genelinde yaşanacak bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. BEDAŞ 21 Ocak Çarşamba günü 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba İstanbul planlı elektrik kesinti programı...

        Giriş: 21.01.2026 - 01:47 Güncelleme: 21.01.2026 - 01:47
        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 21 Ocak 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 23 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

