23 Nisan'da nöbetçi noterler açık mı, kapalı mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında nöbetçi noterlerin mesai saati araştırılıyor. Özellikle tapu işlemleri, vekaletname düzenlemeleri ve çeşitli belge onayları gibi önemli işlemleri bulunanlar, bugün nöbetçi noterlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 23 Nisan bugün noterler açık olacak mı? İşte, merak edilen detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle noter işlemleri olan vatandaşlar, bugün nöbetçi noterlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba bugün nöbetçi noterler çalışıyor mu, yoksa kapalı mı?
23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.
23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?
23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 24 Nisan Perşembe günü çalışmaya devam edecek.