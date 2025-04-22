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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda noterde işlem yapılabilir mi, nöbetçi noterler hizmet verecek mi?

        23 Nisan'da noterler açık mı, nöbetçi noter hizmet verecek mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, noter işlemleri olan vatandaşlar bu özel günde noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Özellikle belge onayı, vekaletname ya da satış işlemleri gibi işlemlerini halletmek isteyenler, noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:34
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, başta noterler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun mesai saati merak ediliyor. Noterde işleri olan vatandaşlar, 23 Nisan'da noterlerin durumunu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı?

        2

        23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.

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        23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

        23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 24 Nisan Perşembe günü çalışmaya devam edecek.

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