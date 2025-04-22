23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, başta noterler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun mesai saati merak ediliyor. Noterde işleri olan vatandaşlar, 23 Nisan'da noterlerin durumunu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı?