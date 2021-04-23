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23 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finali: Doya Doya Moda All Star (23 Nisan) kim elendi, birinci kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star'da heyecan durulmuyor. Doya Doya Moda All Star yarışmacıları 23 Nisan Cuma günü "Çocukluk Hayalimi Gerçekleştiriyorum" konseptiyle haftanın son podyumuna çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda All Star 23 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 23 Nisan kim elendi?

23 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finali: Doya Doya Moda All Star (23 Nisan) kim elendi, birinci kim o

Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programında haftanın finali için yarış başladı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Çocukluk Hayalimi Gerçekleştiriyorum" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star 23 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 23 Nisan kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? - 23 NİSAN

Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimler bugün emeklerinin karşılığını alıyor. Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? - 23 NİSAN

23 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda yarışmasının sona ermesinin ardından yayına başlayan Doya Doya Moda ALL STAR yarışmacıları bu zamana kadar yarışmada en iyi performansı gösteren kadınlardan oluşuyor. Bu yarışmacılar ise şöyle:

Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Betül Böçkün

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