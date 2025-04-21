23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşku yaratmaya hazırlanırken, sağlık hizmeti almayı planlayan yurttaşların gözü eczanelerde. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak; peki eczaneler açık mı? 23 Nisan 2025'te eczaneler kaçta açılıyor, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte merak edilen detaylar…