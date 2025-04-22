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        Haberler Bilgi Gündem 23 NİSAN PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan 2025 Çarşamba PTT çalışıyor mu, tatil mi? PTT çalışma saatleri

        Bugün PTT açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?

        PTT çalışma saatleri 23 Nisan yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bilindiği üzere kamu kurumları resmi tatil günlerinde faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple postanede işi olan vatandaşlar ''23 Nisan PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler resmi tatil günlerinde PTT'nin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar, tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:19
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        23 Nisan PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı, PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Borsa, belediyeler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, bankalar, kargolar, eczaneler, sağlık ocakları,resmi tatillerde hizmet vermiyor. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 23 Nisan’da PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…

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        23 NİSAN PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

        Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü PTT şubeleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

        PTT şubeleri 24 Nisan Perşembe günü açık olacak.

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        PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.

        Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)

        Öğle arası: 12:30 - 13:30

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        2025 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak Çarşamba

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 29 Mart Cumartesi

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

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        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 5 Haziran Perşembe

        Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran Cumartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran Pazar

        Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran Pazartesi

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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