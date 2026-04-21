        23 Nisan resmi tatil mi 2026? | 23 Nisan Perşembe okullar tatil mi, kamu kurumları açık mı?

        23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Perşembe günü okullar, bankalar ve kamu kurumları açık mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak 23 Nisan bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu önemli gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olması nedeniyle tarihsel bir öneme sahiptir. 23 Nisan ulusal bayramın yanı sıra resmi bayramlar arasında yer almaktadır. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar, bankalar ve kamu kurumları açık mı? İşte detaylar...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 21:16 Güncelleme:
        23 Nisan için geri sayım başladı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yönüyle 23 Nisan, sadece bir çocuk bayramı değil aynı zamanda ulusal egemenliğin de simgesidir. 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte okulların ve kamu kurumlarının açık mı, kapalı olacağı merak konusu oldu. Peki, "23 Nisan resmi tatil mi 2026? 23 Nisan Perşembe okullar tatil mi, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?" İşte detaylar...

        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        23 Nisan Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin egemenlik hakkını kazandığı tarihi bir gündür.

        23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

        Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara ithaf etmiştir ve o günden itibaren her yıl 23 Nisan, çocukların bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan resmi tatildir, devlet dairelerinin, okulların ve birçok iş yerinin tatil olduğu bir gündür.

        23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

        Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.

        23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

        Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
