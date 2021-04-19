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23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramına günler kala 23 Nisan resmi tatil mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına Çocuk bayramı olarak armağan edilen 23 Nisan resmi tatil mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

Milli bayramlardan biri olarak her sene coşkuyla kutlanan 23 Nisan'da resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorunu gündeme getirdi. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı var mı?

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

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