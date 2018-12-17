1 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH),Polis Özel Harekât (PÖH),Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 404 operasyon yapıldı. Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 751 terör (PKK/KCK 266, SOL 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421),3 bin 351 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 226 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 328 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığınca mavi kategoride aranan Ayşenur İnci isimli terörist de bulunduğu 1’i sözde üst düzey toplam 23 (1'i ölü) terörist etkisiz hale getirildi.
12 İLDE 42 SIĞINAK
Yapılan operasyonlar neticesinde Şırnak 17, Tunceli 4, Mardin 4, Muş 3, Hakkâri 3, Gaziantep 2, Van 2, Diyarbakır 2, Bingöl 2, Hatay 1, Bitlis 1, Erzurum’da 1 olmak üzere 12 ilde toplam 42 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 20’si ağır ve uzun namlulu (4 Füze, 1 Uçaksavar, 1 Biksi, 1 Kanas, 1 Lav, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 29 silah, 28 adet el bombası, 482 kg patlayıcı madde, 13 adet EYP/Mayın imha edilmiş, 7 bin 499 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
2 BİN 356 UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik son bir haftada gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda; 605 kg esrar, 247 kg eroin, 48.5 kg afyon, 14.23 kg metamfetamin, 64 bin 751 adet ectasy, 86 bin 399 adet captagon, 261 bin 693 adet sentetik ecza, 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca; 274 bin 628 paket kaçak sigara, 11 bin 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı ise 3 bin 351.
SİBER SUÇLAR
Siber suçlarla mücadele kapsamında da terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirdi
3 BİN 821 GÖMEN YAKALANDI
Düzensiz göçlerle mücadele kapsamında ise, 547’si denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 821 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 226 organizatör gözaltına alındı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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