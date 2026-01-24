Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş 24-27 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Aktüel afişinde neler var, bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?

        24-27 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bu hafta ŞOK marketlerde oto bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, kışlık ayakkabıdan montlara kadar birçok ürün raflarda yerini bulacak. İşte ŞOK 24-27 Ocak aktüel afişi haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:23
        1

        Bu hafta ŞOK marketlerde satışta olacak yeni ürünler yayınlandı. 24-27 Ocak tarihleri arasında ŞOK aktüel kataloğunda, Columbia mont, ayakkabı, UGG bot, İnci akü, akü onarım şarj cihazı, araç içi yol kayıt kamerası, motosiklet örtü brandası, oto paspas gibi birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK 24-27 Ocak aktüel broşürü…

        2
        3
        4
        5
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
