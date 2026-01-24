24-27 Ocak ŞOK aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK marketlerde hangi ürünler satışta?
24-27 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bu hafta ŞOK marketlerde oto bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, kışlık ayakkabıdan montlara kadar birçok ürün raflarda yerini bulacak. İşte ŞOK 24-27 Ocak aktüel afişi haberimizde…
Giriş: 24.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:23
Bu hafta ŞOK marketlerde satışta olacak yeni ürünler yayınlandı. 24-27 Ocak tarihleri arasında ŞOK aktüel kataloğunda, Columbia mont, ayakkabı, UGG bot, İnci akü, akü onarım şarj cihazı, araç içi yol kayıt kamerası, motosiklet örtü brandası, oto paspas gibi birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK 24-27 Ocak aktüel broşürü…
