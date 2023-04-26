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Haberler Yaşam Astroloji 24 Haziran Hangi Burç? 24 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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24 Haziran hangi burç? 24 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Pek çoğumuz burçlar konusuna ilgi duyarız. Gökcisimlerinin insan davranışları üzerine etkisini ortaya koyan burçlar, her aya karşılık olarak 12 tanedir. Bu 12 adet burç sırasıyla; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Peki, 24 Haziran hangi burç? İşte 24 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

24 Haziran Hangi Burç? 24 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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12 burca karşılık 4 adet element bulunur. Bu elementler; ateş, toprak, hava ve sudur. Elementlerin de en az burçların kendisi kadar insan davranışları üzerinde etkisi vardır. Su elementi duygusallığıyla ön plana çıkarken toprak elementi sakin yapısıyla bilinmektedir. Peki, 24 Haziran hangi burç? 24 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 24 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

24 Haziran Hangi Burç?

24 Haziran tarihi yengeç burçlarının tarihidir. 24 Haziran’da doğanlar elementi su olan yengeç burcuna dâhildir.

24 Haziran Burcu Ne?

24 Haziran tarihinde dünyaya gelenlerin burcu yengeç burcudur. Ay’ın yöneticiliği altında kalan yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır.

24 Haziran Burcu Özellikleri

Yengeç burcu benzersizlik kişiliği ve hassas burcuyla bilinmektedir. Annelik içgüdülerini temsil eden Ay tarafından yönetilir. Yaşamlarını ev odaklı sürdürürler. Daha çok içe dönük yapıdadırlar. Kolay kolay arkadaş edinmezler. Edindikleri arkadaşlıklar ise yıllar boyu dostluğa dönüşmektedir. Hassas yapıları olduklarından dolayı her sözün altında gizli bir anlam ararlar. Bu onların şüpheci yapılarını da ortaya çıkarmaktadır. Aile ve arkadaş onlar için her şeydir. Manevi değerleri maddi değerlerden üstündür. Korumacı yapıya sahiptirler ve bu özelliklerini ilişkilerinde belli ederler. Sadakatleri ve bağlılıklarıyla bilinirler. Karşısındaki kişiye güven duyması zaman alabilir ancak güven duyduktan sonra gözleri başkasını görmez. Sezgilerine oldukça fazla güvendiğinden dolayı genellikle sezgileriyle hareket ederler.

24 Haziran Burcu Erkeği

24 Haziran’da doğan yengeç burcu erkeği sizin ömür boyu en iyi arkadaşınız olacaktır. Yengeç erkekleri ilişkilerini oldukça sadıktır. Sevdiği kişiden başkasına bakmaz. Sadık yapılarının yanı sıra sevdiğinin güvende hissetmesi için her şeyi yapar. Son derece korumacıdırlar. Genellikle evde oturup ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eder. Partiler, konferanslar ya da etkinlikler onlara göre değildir. Evdeki sakinliğin ve huzurun tadını çıkarmak isterler. Zodyak’ın en hassas burçlarından biridir. Yengeç burcunun bu hassaslığı onun düşünceli hareket etmesine zemin hazırlamaktadır. Aynı davranışını karşısındakinden de görmek isteyecektir. Yengeç burcu erkeği ilgiden çok hoşlanır. Eğer ilgiyi kendi üzerinde hissetmezlerse ihmal edildiklerini düşünebilirler.

24 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını muhakeme yapmadan önce sezgilerine başvurur. Sezgilerine son derece güvenilirler ve genelde de yanılmazlar. Oldukça duygusal yapılı olmalarına karşılık yeri geldiğinde sertleşebilirler. Bu onun tamamen hangi koşullar içerisinde olduğuna bağlıdır. Duygularına karşı savunmasız olduklarından dolayı çoğu zaman duygularının esiri olurlar. Duygusal yönden hareketleri kimi zaman onları hüsrana uğratabilir. Yengeç burcu kadını eğer bir iş yapıyorsa bu işe müdahale edilmesinden hoşlanmaz. Eğer müdahale eden kişi ondan daha birikimliyse ancak izin verir. Fedakâr özelliklere sahiptir. Sevdiklerine kendisinden daha çok önem verir. Duyguları ayın evreleri kadar hızlı değiştiğinden dolayı kimi zaman huysuz ve geçimsiz olabilirler.

24 Haziran Burcu Yorumu

  • Sadık ve koruyucudurlar.
  • İyi bir sırdaştırlar.
  • Yardımsever olduklarından dolayı herkese yardım eli uzatırlar.
  • Zaman zaman yaşadıkları duygusal dalgalanmalar sonucu huysuz olabilirler.
  • Öncelikleri sevdikleridir. Onlar için her fedakârlığı yaparlar.
  • Evcimendirler.
  • Yeniliklerden hoşlanmazlar, geleneksel bakış açısına sahiptirler.
  • Son derece yaratıcıdırlar.

24 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar 2 saatte bir farklılık göstermektedir. Bu sebeple yükselen burçlar üzerinden dakikalar son derece önemlidir. 24 Haziran’da doğan yengeç burçları detaylı bir doğum saatine sahipse internet üzerinden yükselen burcuna ulaşabilir.

24 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Rock sanatçısı Erkin Koray
  • Türk senarist ve yapımcı Onur Ünlü
  • Oyuncu Serap Aksoy
  • Oyuncu Can Doğan
  • Akademisyen Gökhan Hotamışlıgil
  • Boksör Sinan Şamil Sam

24 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Solange Knowles
  • Şarkıcı Risa Oribe (LiSA)
  • Oyuncu Alexander Beyer
  • Oyuncu Minka Kelly
  • Oyuncu Joanna Kulig
  • Oyuncu Iain Glen
  • Oyuncu Angela Roy
  • Gitarist Richard Kruspe
  • Arjantinli futbolcu Lionel Messi
  • Arjantinli eski futbolcu Juan Román Riquelme
  • Arjantinli futbolcu Nehuén Pérez
  • Uruguaylı futbolcu Darwin Núñez
  • Japon futbolcu Shunsuke Nakamura
  • Avusturalyalı futbolcu David Alaba
  • Brezilyalı futbolcu Cícero João de Cézare (Cicinho)
  • Amerikalı basketbolcu J. J. Redick
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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